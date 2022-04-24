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Ekonomi Türkiye ve Rusya resmen anlaştı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya resmen anlaştı

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken Moskova ile Ankara arasında deniz yolunun daha işler hale getirilmesi amacıyla önemli bir anlaşma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:18:00 -
Türkiye ve Rusya resmen anlaştı

Rusya-Ukrayna savaşında 60. güne girilirken bu yıkıcı çatışma ortamı ekonomik olarak tüm bölgede krize sebep oldu. Ancak Türkiye ve Rusya lojistik konusunda önemli bir adım atarak yeni bir uzlaşmaya vardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda oluşan yoğunluktan kaynaklanan sıkıntıların aşılması amacıyla, deniz yolunun daha işler hâle getirilmesi için çalışmalar yaptı. Rusya’dan da olumlu haberler geldi.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri; Novorossisk Limanı’nda Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve kara yolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığının kendilerine iletildiğini bildirdi.

Ayrıca Soçi Limanı’nın Ro-Ro seferlerine açılması için bazı girişimler olabilecek. Rusya tarafınca; Kavkaz Limanı’nın ise gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro operasyonu için hazır olduğu ifade edildi. Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan problemlerin de minimize edildiği ve bekleme sürelerinin iki saatten fazla olmadığı bildirildi.

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