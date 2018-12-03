"Türkiye ve Rusya, F-35'lere karşı..."

ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasında bir tercih yapması ve ABD ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmesi gerektiğini söylemişti. ABD merkezli bir savunma şirketinde çalışan füze uzmanı Steve Zaloga ise Rusya'dan uzmanların Türkiye'ye S-400 eğitimi için gitmesinden endişe duyan NATO'nun, Ankara'nın Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35'lere karşı test etmesine izin vermesinden korktuğunu dile getirmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik'e açıklamasında, ABD'de yapılan bu tür açıklamalarının haksız rekabet örneği olduğunu kaydederek ABD'nin bu söyleminin genel olarak Rus karşıtı eğilimle ilgili olduğuna işaret etti. Vekil, Rus teçhizatın savaş özelliklerine göre Amerikan muadillerinin çok üstünde olmasına rağmen daha düşük fiyata sahip olduğunun altını çizdi.

"F-35'lere karşı test edilmesi planlanmıyor"

"S-400'le ilgili tüm şartlar anlaşmada var" diyen Şvıtkin, "Ne Türkiye ne de Rusya bu sistemleri F-35'e karşı test etmeyi planlamıyor" diye ekledi.

S-400 anlaşmasının, Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı yararda dayalı işbirliği örneği olduğunu kaydeden Rus vekil, bu sistemlerin gelecekte nasıl kullanılacağı ise tamamen Türkiye'ye bağlı olduğunu vurguladı.

Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi'nden Oleg Ponomarenko, Sputnik'e açıklamasında, "Burada çok aktif baskı söz konusu. Bu baskının birkaç yönü var. İlki ve en önemlisi jeostratejik yön. Bu sistemlerin aynı anda aynı yerde ortaya çıkması değil, daha çok bir ülke, bir müttefik için yapılan mücadele söz konusu. Amerikalılar çok dikkatli ve tutarlı olacak. Durum muhtemelen Hindistan'ın durumuna benzeyecek. ABD, anlaşmalarını korumaya çalışacak ama aynı zamanda bir yerde yabancı çıkarları devre dışı bırakma umuduyla Türkiye'yi baskı altında tutmaya da çalışacak" yorumunda bulundu.

'ABD F-35 teslimatından vazgeçerse pazarı başka ülkeye kaptırır"

NATO'nun, Ankara'nın Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35'lere karşı test etmesine izin vermesinden korktuğu haberini değerlendiren Rus uzman, "Eğer bir şeyler veriyorsanız, bu teçhizatla ilgili bilginin anlaşmaya tabi olmadığını da anlamanız gerekiyor. Diğer yandan başka seçenek mi var? Teslimden vazgeçerseniz pazarı çok uzun bir süre için kaybetmiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin savaş uçakları nesil nesil aldığına işaret eden Ponomarenko, "Örneğin Türkiye daha önce F-4, F-16 aldı ve şimdi F-35'i alıyor. Eğer ABD bu teslimattan vazgeçerse dolayısıyla pazarı başka ülkeye kaptırmış olacak" diye kaydetti.