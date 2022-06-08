Türkiye ve Rusya arasında kritik toplantı! Çavuşoğlu duyurdu: Kabul edeerlerse İstanbul'da yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl kriziyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM), Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren planını açıkladı. Türkiye'nin bu planı makul bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın da kabul etmesi halinde Türkiye'nin İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Burada Ukrayna tahıl ürünlerinin ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması yolunda Rusya'nın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de son derece meşru buluyoruz" diye ekleme yaptı.

Ankara'da bir araya gelen Çavuşoğlu ve Lavrov, Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru, Suriye, Libya ve ticari ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Dünyanın takip ettiği görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı insani kayıpların giderek arttığını, savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesinin tüm bölgenin ve insanlığın yararına olacağını belirtti.

"Esed çözüme yanaşmıyor"

Suriye konusunda Astana görüşmelerinin önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Anayasa görüşmeleriyle ilgili Esed rejiminin siyasi çözüme yanaşmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Bu tehdide karşı tedbir almamız gerekiyor" dedi.

Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Libya'nın bir an önce demokratik şeffaf bir seçime hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşmede Rusya'nın desteği için teşekkür etti. Afganistan konusunda ise ,"Afganistan konusunda Orta Asya'da işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunları da ele alma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...