Türkiye ve Pakistan MMU için harekete geçiyor

Bloomberg, Türkiye ile Pakistan'ın ortak savaş uçağı ve füze üretmek için görüşmeler sürdürdüğünü yazdı. Söz konusu toplantılardan bir anlaşma çıkması durumunda Türkiye'nin Çin'in savaş teknolojisine erişim imkanı da sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye ile Pakistanlı savunma ve askeri yetkililerin düzenli olarak üst düzey görüşmeler gerçekleştirmekte olduğu ve bu toplantılarda ortak savaş uçakları ve füzeler geliştirilmesinin müzakere edildiği belirtildi.

Savunma sanayisini özellikle son yıllarda olağanüstü boyutlarda geliştiren Türkiye ile hâlihazırda nükleer bir güç olan Pakistan'ın stratejik ortaklığının, Siper uzun menzilli füze savunma sistemi ve Milli Muharip Uçak'ın (MMU) geliştirilmesiyle sonuçlanabileceği ifade edildi.

Pakistan'ın Çin ile birlikte JF-17 savaş uçağını geliştirmekte olduğu ve Shaheen balistik füzeleri için Çin tasarımlarını kullandığı yazılan haberde, Türkiye'nin elde edeceği olası bir Çin askeri teknolojisinin, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerilimini daha da yukarı tırmandırabileceği kaleme alındı.