Türkiye ve Pakistan harekete geçti! SİPER ve MMU ortak geliştirilecek

Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma sanayii iş birliğinin artırılması noktasında görüşmeler hız kazandı.

Bloomberg’in de aktardığına göre, Türkiye ve Pakistan müşterek (ortak) savaş uçağı ve füze üretimi noktasında görüşmelere başladı. Haberde bahsi geçen kaynağa göre, Türk savunma ve hükümet yetkilileri, Pakistanlı mevkidaşlarıyla müşterek askeri donanım geliştirme ve üretimi konusunda bir takım görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar‘ın Pakistanlı mevkidaşlarıyla beş kez görüştüğü ve en son Ocak ayında yapılan üst düzey görüşmelerin ana odak noktasında Milli Muharip Uçak (MMU) ve Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER projelerinin olduğu iddia edildi. Bir sonraki görüşmenin ne zaman yapılacağı veya herhangi bir anlaşmaya ne derece yakın olunduğu noktasında bir bilgi paylaşılmadı.

Bloomberg tarafından değinilen bir diğer iddia ise, Türkiye’nin Pakistan’ı Çin askeri teknolojisine olan yakınlığından dolayı SİPER ve MMU projeleri için stratejik bir müttefik ve potansiyel bir ortak olarak gördüğü yönünde. Bilindiği üzere Pakistan JF-17 savaş uçaklarını Çin ile birlikte üretiyor ve aynı şekilde Shaheen balistik füzelerinde yine Çin teknolojileri kullanılmakta. Söz konusu görüşmelerin bir NATO ülkesi olan Türkiye için bir takım problemlere yol açabileceği ayrıca ifade edildi.

Pakistan ve Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birlikleri

Eylül 2018’de imzalanan anlaşma kapsamında, Pakistan Türkiye’den 4 adet gemi tedarik edecek. Gemilerden ikisi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, diğer ikisi de Pakistan, Karaçi’de inşa edilecek. İlk etapta İstanbul ve Karaçi’de inşa edilecek olan birer korvet 2023’te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024’te envantere girecek. Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek.

Diğer yandan Pakistan, TUSAŞ tarafından imal edilen T129 ATAK Taarruz Helikopterlerinden toplam 30 adet sipariş vermişti. TUSAŞ bu satışın yanı sıra lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlamıştı. T-129 ATAK Taarruz Helikopterinde kullanılan Honeywell imalatı LHTEC CTS800-4A turboşaft motorların kullanımı için henüz ABD resmi bir cevap vermemişti. Bu konuda Türkiye ve Pakistan tarafından ABD’ye ortak baskı yapılacağı ve satışın nihai sonuca erdirilmesi için çalışmaların devam ettiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bildirilmişti.

IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda gerçekleştirilen törenle Türkiye, savaş uçağı pilotlarının eğitiminde kullanılacak olan 52 adet Super Mushshak uçağını Pakistan’dan almak için sözleşme imzalamıştı. Pilotların başlangıç eğitimlerinde kullanılan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alacak Super Mushshak Başlangıç Eğitimi Uçağı ile eğitim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra başta akrobasi olmak üzere ilave özelliklerle eğitim, kalite ve kapasitesinin artırılması planlanıyor.