Türkiye ve Pakistan arasında kritik görüşme

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve beraberindeki heyet, dün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nı ziyaret etmişti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i ziyaret eden heyet, gündemdeki konularla ilgili olarak bir görüşme gerçekleştirmişti.

Söz konusu görüşmeye; Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can da katılım sağlamıştı.

Orgeneral Raza ve beraberindeki heyet geçtiğimiz gün ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)’nin Ankara’daki tesislerini ziyaret etti.

TUSAŞ’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, şirketimizi ziyaret ederek ürünlerimiz hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi. Orgeneral Raza’ya ziyareti esnasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil eşlik etti.

Pakistan ve Milli Muharip Uçak

Kotil’in Orgeneral Raza’ya, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçağın (MMU) maketinin takdim edildiği de görüldü. Orgeneral Raza, Milli Muharip Uçak Projesi hakkında da bilgilendirildi.

Savunma Sanayi Başkanı Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu proje (MMU) bazında başka dost ve müttefik ülkelerin de projeye ortak olması konusunda açık olduğumuzu söyledik ve bu konuda bazı talepler ile çalışmalar var. İnşallah bu proje, bir süre sonra birbirine yakın dost ve müttefik olan ülkelerin de ortak projesi haline gelip; hem insan kaynağı, kabiliyet, tecrübe paylaşmak ve iş birliği hem de ileride uçakların pazarı ve üretim hacmi olma konusunda önemli avantaj sağlayacaktır."

Pakistan’ın "Azm Projesi" kapsamında, 5’inci nesil bir savaş uçağı ile stealth yani düşük radar kesit alanına sahip MALE sınıfı bir İHA geliştirmek istediği de biliniyor.

Pakistan ATAK Programı

Raza’nın TUSAŞ’ta yakından incelediği ürünler arasında T129 ATAK Taaruz ve Taktik Keşif Helikopterinin bulunduğu görüldü.

Pakistan, 2018’de 1,5 milyar ABD Doları değerinde 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sipariş etmişti. Ancak satış, ABD’nin helikoptere güç veren LHTEC-T800 motorlarıyla ilgili ihracat iznine uzun bir süre yanıt vermemesi üzerine gerçekleştirilememişti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, konu hakkında yaptığı yaklaşık 1 ay önce yaptığı son açıklamada Pakistan’dan 6 aylık ek süre alındığını açıklamıştı.

Öte yandan yine Pakistan ATAK Programı ile ilgili olarak Pakistan Ordusu mensubu bir General tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada ise “Sözleşme bazı üçüncü taraf onayları yüzünden biraz gecikti ancak Pakistan, siyasi engelleri aşmayı ve bu üçüncü taraf ihracat sertifikasını sağlamayı umut ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan sözleşmeyi yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda “ABD, Pakistan’a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin’e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir.” ifadelerine yer vermişti.

Pakistan ve Türkiye’nin savunma sanayii iş birliği

Savunma ve havacılık sanayii sektörü özelinde önemli iş ilişkilerine sahip olan Türkiye ve Pakistan, son dönemde bu ilişkileri daha da derinleştirmiş durumda. Pakistan tarafından Türkiye’ye 4 adet MİLGEM Korveti ile 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişinde bulunulurken; Türkiye tarafından da Pakistan’a Super Mushshak Eğitim Uçağı siparişinde bulunulmuştur.

Türkiye tarafından Pakistan’a, 2020 yılı boyunca en az 67.3 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirilmiştir.

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