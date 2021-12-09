Türkiye ve Özbekistan'da müthiş başarı! Rusya'nın ensesindeyiz

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ve dış ticaret hacmine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin giderek arttığına dikkati çeken Keskin, bunun nedenlerinden birinin de ülkedeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atan Özbekistan'a yatırım ve iş yapmak için gelen Türk iş adamları sayısının da belirgin ölçüde artması olduğunu söyledi.

Keskin, Ocak-Ekim 2020'de 1 milyar 654,2 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacminin bu yılın aynı döneminde 1 milyar dolardan fazla artış göstererek 2 milyar 710,9 milyon dolara ulaştığını belirtti. Keskin, "Türkiye, bu yıl ocak-ekim aylarında Rusya'nın ardından Özbekistan ile dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu." diye konuştu.

Bu yıl Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin ilk defa 3 milyar doları aşacağını dile getiren Keskin, "Özbekistan ile Türkiye, yakın yıllarda karşılıklı ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması konusunda iki ülke cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedefe bu yıl bir adım daha yaklaştı." ifadesini kullandı.

Türkiye, Özbekistan'ın en büyük 4. ticari ortağı

Özbekistan'ın geleneksel ticari ortaklarının Çin, Rusya ve komşusu Kazakistan olduğunu aktaran Keskin, Özbekistan'ın yılın ocak-ekim döneminde Çin ile 6 milyar 76 milyon dolar, Rusya ile 5 milyar 866 milyon dolar, Kazakistan ile de 3 milyar 163 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin ise bu dönemde söz konusu ülkelerin ardından yüzde 8,3'lük payla Özbekistan'ın dördüncü ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Özbekistan ile Türkiye arasında çok dengeli bir ticaretin olduğuna dikkati çeken Keskin, yılın ilk 10 ayında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 73,3 artarak 1 milyar 362 milyon dolar, Türkiye'den ithalatının da yüzde 55,3 artışla 1 milyar 348,9 milyon dolar olduğunu belirtti. Keskin, bu dönemde Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret fazlalığının 13,1 milyon doları oluşturduğunu ifade etti.

Keskin, ocak-ekim 2019'da 2 milyar 52 milyon dolar olan ikili dış ticaret hacminin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı 2020'nin aynı döneminde 1 milyar 654,2 milyon dolara gerilediğini anımsatarak, bu yıl Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin yeniden artışa geçtiğini ve yılın 10 ayında 2 milyar 710,9 milyon dolarla Kovid-19 öncesi dönemdeki dış ticaret hacmini bile geride bıraktığını dile getirdi.

Türkiye'nin Özbekistan'ın ihracatında Çin ve Rusya'nın ardından üçüncü, ithalatında ise Rusya, Çin, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından yüzde 6,7'lik payla beşinci olduğunu kaydeden Keskin, Türkiye'ye en çok bakır, çinko, polietilen ve pamuk ipliği satan Özbekistan'ın, Türkiye'den de ağırlıklı olarak ilaç, makine ve teknoloji, inşaat, sanayi ve kimyasal ürünler ithal ettiğini sözlerine ekledi.