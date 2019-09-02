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Türkiye ve Kırgızistan iş birliğini artırmak istiyor

Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekili Şer-Niyaz Sadık:- "Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkede bütün iş sektörleri darmadağın olduktan sonra siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. O zor dönemde Kırgız halkına yardım elini uzatan Türk halkını asla unutamayız"- Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekilleri Emil Toktoşev:- "Kırgızistan siyasi istikrara kavuştu. Türk iş adamlarını Kırgızistan'ın bölgesel kalkınmasına yatırım yapmaya davet ediyoruz"- AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker:- "Dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefini yerine getirmek için çaba harcayacağız"

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:09
Türkiye ve Kırgızistan iş birliğini artırmak istiyor

BİŞKEK (AA) - Türk ve Kırgız iş adamları, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman'da tarım makineleri üretimi, tekstil, bisküvi, kek ve çikolata, inşaat yapı malzemeleri, süt ve süt ürünleri ve ilaç sektörünün önde gelen isimleriyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir dizi temasta bulundu.

Şeker ve beraberindeki heyet, Kırgız Türk İş Geliştirme Platformu'nun toplantısında Kırgız iş adamlarıyla bir araya geldi.

Platformun ilk günkü toplantısına, Kırgızistan Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekilleri Emil Toktoşev ve Şer-Niyaz Sadık, Ekonomi Bakan Yardımcısı Dastan Kadırov, Başbakanlık Yatırımlarının Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu katıldı.

- "Türk iş adamlarının filmi çekilmeli"

Milletvekili Şeker'in moderatörlüğünde yapılan toplantıda konuşan milletvekili Şer-Niyaz Sadık, Türk yatırımcıların zor zamanlarda kendilerine verdiği desteğin unutulmaz olduğunu söyledi.

Sadık, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkede bütün iş sektörleri darmadağın olduktan sonra siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Ülkeye ilk olarak Türk yatırımcıları geldi. O zor dönemde Kırgız halkına yardım elini uzatan Türk halkını asla unutamayız." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda ülkesinde tanınan bir yönetmen olan Sadık, Türk iş adamlarının Kırgızistan ekonomisine katkısının "gösterilmesi" gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kırgız ekonomisine katkı yapan Türk iş adamlarının filmleri çekilmeli. Üniversitelerde gösterilmeli. Türk iş adamlarının ekonomiye verdiği katkı Kırgız halkına anlatılmalı. Kırgız halkı, Türk iş adamlarını iyi tanımalı. Bu görev hükümete düşer. Zenginlik medeniyetle gelişir."

- "Dış ticarette 1 milyar dolar hedefi için çabalayacağız"

Milletvekili Toktoşev de iktidarın yolsuzlukla mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Kırgızistan siyasi istikrara kavuştu. Türk iş adamlarını Kırgızistan'ın bölgesel kalkınmasına yatırım yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Karaman'ın yatırım potansiyeline ilişkin bir sunum yapan Şeker de Karaman'ın Kırgızistan'da tanıtılması için bu ziyareti gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Şeker, "(İki ülke arasındaki) Dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefini yerine getirmek için çaba harcayacağız." dedi.

Türk Kırgız İş Geliştirme Platformu Sözcüsü Muhammer Akkaya da iki ülke arasında yatırımları artırmayı planladıklarını söyledi.

Akkaya, "Kırgızistan'da tarım, gıda, hayvancılık, enerjinin yanı sıra birçok alanda büyük potansiyel var. İki gün sürecek toplantıda iki ülkenin fırsatlarını farklı boyutlarıyla öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı, yarın da devam edecek.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:09
  1. Kırgızistan
  2. Kırgızistan Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekilleri Emil Toktoşev

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