Türkiye ve Katar'dan bomba anlaşma! O ülkede askeri üs için harekete geçildi

Libya'da darbeci Hafter'e karşı meşru hükümete desteğini sürdüren Türkiye, Misrata kentinde deniz üssü kurmaya hazırlanıyor.

DefenceTurk'te yer alan habere göre, dün Libya'da bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş'un görüşmesinde Türkiye, Katar ve Libya hükümetleri adına bir takım askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Katar, kurulacak askeri eğitim merkezlerini finanse edecek. Öte yandan Misrata’da üç taraflı bir koordinasyon merkezi kurulacak ve anlaşma kapsamında Türkiye, Misrata'da deniz üssü kuracak.

"Türkiye deniz üssü için harekete geçti"

Türk deniz üssü kurulması öteden beri konuşulurken, konuya ilişkin henüz Türkiye Cumhuriyeti veyahut diğer muhataplardan resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak 13 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Misrata açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait olduğu değerlendirilen Gabya sınıfı fırkateynin ve Sikorsky S-70B-28 Seahawk helikopterin görülmesi Misrata Limanına kurulacak deniz üssü için harekete geçildiği şeklinde yorumlandı. Bölge kaynakları da bu görüşü destekleyen açıklamalarda bulundu.

Vatiye Hava Üssü'ne yerli İHA ve SİHA'lar konuşlandırılacak

Misrata Limanının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağı ifade edilirken, bölge kaynaklarına göre, altyapının onarıldığı Vatiye Askeri Hava Üssü de Türkiye’nin kullanımına verilecek.

İki ülke arasındaki iş birliği gün geçtikçe derinleşirken, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Vatiye Askeri Hava Üssü’nün Türkiye’nin kullanımına verildiği ifade ediliyor. Türkiye'nin hizmetine sunulacak hava üssünde, darbeci Hafter'e karşı yürütülen operasyonlarda kilit rol oynayan ve büyük başarı gösteren SİHA ve hava savunma sistemleri mevzilendirileceği belirtildi.