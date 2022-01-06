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Dünya Türkiye ve Katar arasında kritik temas
Dünya

Türkiye ve Katar arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 20:17:00 -
Türkiye ve Katar arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Al Sani ve Antonio ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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