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Gündem Türkiye ve Katar arasında kritik görüşme
Gündem

Türkiye ve Katar arasında kritik görüşme

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda işbirliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:28:00 -
Türkiye ve Katar arasında kritik görüşme

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Kaya ile bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak önemi haiz konular ve bunları geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ile subaylar da hazır bulundu.

Ortadoğu başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası konuda büyük siyasi uyum içinde olan Türkiye-Katar ilişkileri, devamlı büyüyen gelişmelere ve çeşitli düzeylerde işbirliğine tanık oluyor.

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