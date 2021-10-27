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Gündem Türkiye ve Japonya'dan önemli anlaşma! İmzalar atıldı
Gündem

Türkiye ve Japonya'dan önemli anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye Uzay Ajansı ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:34:00 -
Türkiye ve Japonya'dan önemli anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ile iş birliği zaptı imzaladı.

 

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı (IAC) 2021'de daha önce çalışmaları tamamlanan "Türkiye Uzay Ajansı ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı Arasında Barışçıl Amaçlar İçin Uzay Faaliyetleri Alanında İş Birliği Zaptı" imzalandı.

Söz konusu iş birliğine ilişkin imzalar, TUA standında düzenlenen törende TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile JAXA Başkanı Yamakawa Hiroshi tarafından atıldı.

İmzalanan anlaşmayla, Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başarıyla gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşımak, uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ile uzay bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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