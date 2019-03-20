0553 313 94 23

Türkiye ve İran’dan PKK’ya ortak operasyon

Türkiye ile İran arasında terör örgütü PKK/PJAK’a yönelik operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:02
Türkiye ve İran’dan PKK’ya ortak operasyon

Türkiye ile İran arasında terör örgütü PKK/PJAK’a yönelik operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart’ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili telefonda görüştü. İki mevkidaş, görüşmede Türkiye ve İran’ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran’ın terörist bölgede gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı.


Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai’nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti’nin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl hapis
    1. Pakistan'da Çek modele uyuşturucu..
    2. Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş..
    3. "Geleneksel oyunlarımız için bir..
    4. Otoyolda sıkıştırılan otomobil..
    5. Ligin ikinci yarısındaki derbilerin..
    6. Spor Toto Süper Lig’in 31...
    7. Hayvansever derneklere Büyükşehir’den..
    8. SASKİ personellerine yönelik ‘Temel..
    9. Mağdur olduğu iddia edilen Yavaş’ın..
    10. Hem muhtarlığa hem de belediye..
    11. AFAD deprem simülasyon tırı KKTC’de
    12. İBB Adayı Binali Yıldırım: “Yolları..
    13. AKM’de Yazar Mehmed Niyazi’ paneli..
    14. Fransız askeri gemisi Çanakkale..
    15. Spor Toto Süper Lig’in 28...
    16. Adana'da minibüs devrildi: 19 yaralı
    17. Burhaniye’de camilere belediye bakımı
    18. Kamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını..
    19. Ayvalık Ziraat Odası’ndan çiftçilere..
    20. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!..
    21. Gömeç’te 100 yıllıkçöp sorunu çözüldü
    22. "Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor"
    23. Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    24. Adana’da seçim midibüsü devrildi: 15..
    25. Nevruz alanı boş kaldı
    26. Gürkan’dan rekor açıklaması
    27. Depremde evleri yıkılan vatandaşlar..
    28. Beşiktaş'tan kaleci Fatih Öztürk..
    29. Konya’da istinat duvarı çöktü: 4 işçi..
    30. "Torbacılar" kaçarken yakalandı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"