  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye ve İran dışişleri bakanlıkları ilk kez "Enformasyon İstişareleri"nde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:09:16 -
Türkiye ve İran dışişleri bakanlıkları ilk kez "Enformasyon İstişareleri"nde bulundu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ve İranlı mevkidaşı Abbas Musevi, video konferans yöntemiyle düzenlenen bir toplantıyla iki ülke arasında enformasyon alanına ilişkin ilk istişarelerde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, enformasyon konularında Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlığı sözcüleri ile geçen yıl yapılan istişarelerin ardından, Türkiye ve İran dışişleri bakanlıkları sözcüleri arasında da ilk kez "Enformasyon İstişareleri" gerçekleştirildi.

Aksoy ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi'nin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan istişarelerde, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin medya alanına da yansıtılması üzerinde duruldu. Bu çerçevede, iki ülke arasında basın iş birliği ve sinerjisinin artırılması, bakanlık sözcüleri ve enformasyon birimleri arasında düzenli iş birliği sağlanmasına yönelik oluşturulabilecek mekanizmalar ele alındı.

İki ülke basınında yayımlanan olumsuz haberlerin önlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, söz konusu istişarelerin düzenli hale getirilmesinde mutabık kalındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı