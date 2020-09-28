"Türkiye ve Başkan Erdoğan hep bizimle"

Birinci Karabağ Savaşı’nda henüz 19 yaşında iken 223 no’lu Ağdam Askeri Sahra Hastanesi’nde askeri hemşire olarak görev yapmış Elyana Kurbanova, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ilişkin Yeni Akit’e özel açıklamalarda bulundu. “Bizim kardeşliğimiz başka ülkelerinkine benzemez” diyen Karabağ Gazisi Kurbanova, şunları dile getirdi: “Ben biliyorum ki, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği hep Azerbaycan’ın yanındadır. Günün birinde eminim, o toprakları işgalden kurtaracağız, şehitlerimizin ruhları huzur bulacak inşallah! O savaşta gazi olmuş, şu an savaş olursa, düşünmeden görevlerini yapacak doktor ve hemşire arkadaşlarımla beraber tekrar o topraklarımızı selamlayacağız. Yapılan askeri tatbikatlar, gelişen ilişkiler, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek, aynı zamanda güçlenen Azerbaycan ordusu bunu düşünmeme sebebiyet veriyor.”

Sonunda Karabağ’a geri döneceğiz

Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in ‘Bir millet, iki devlet’ sözünü hatırlatan Elyana Kurbanova, şöyle devam etti: “Her iki ülkenin liderlerinin başarılı iç ve dış politikaları nedeniyle artık bu ilişkiler farklı boyutlara ulaşmıştır. Dosta sevinç, gurur, düşmanaysa öfke ve gözdağı vermektedir. Azerbaycan ve Türkiye’nin askeri alandaki sıkı işbirliğinin Ermenilerce işgal edilmiş Karabağ topraklarını da özgürlüğe kavuşturacağından eminim. Benim doğup büyüdüğüm topraklar şu an Ermeni işgali altında. Eninde sonunda o topraklara geri döneceğimizi biliyorum. Günün birinde eminim, o toprakları işgalden kurtaracağız, şehitlerimizin ruhları huzur bulacak, inşallah.”