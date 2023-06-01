  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

“Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sesleniyorum artık istifa edin”

Aksakal'dan Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap: Daha karpuz kesecektik?

Almanya ülkesinden flaş açıklama! Beyaz yakalılar için fırsat geldi! Bakın, o tarihe kadar binlerce kişiyi alacaklar

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Macron: Elektroşokla uyandırdı

Almanya’da da ırkçılar! Türkiye’de depremzedelere hakaret edenler yalnız değil

NASA ile ilgili flaş açıklama! Bütçe aşıldı, geride kalındı

Savaş sesleri yükselirken Cihat Yaycı'dan Türkiye uyarısı: Tuzağa düşmeyelim aman dikkat
Ekonomi Türkiye ve BAE resmen o konuda anlaştı! Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü, bilgileri açıkladı
Ekonomi

Türkiye ve BAE resmen o konuda anlaştı! Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü, bilgileri açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 00:01:00 - 2023-06-01 00:16:14
Türkiye ve BAE resmen o konuda anlaştı! Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü, bilgileri açıkladı

Türkiye ve BAE kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladı. Açıklamayı yapan BAE'li bakan Thani al Zeyoudi, 'Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor.' dedi duyurdu. BAE'den Türkiye açıklaması yapıldı 40 milyar doların üzerinde anlaşma onaylandı... Türkiye ve BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaret hacminin artması bekleniyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Şeyh Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü

Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Şeyh Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler de ele alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE'den Türkiye açıklaması: Anlaşma onaylandı

Türkiye ve BAE kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladı. Açıklamayı yapan BAE'li bakan Thani al Zeyoudi, 'Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor.' dedi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış ticaretten sorumlu bakanı Thani al Zeyoudi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.

Zeyoudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor ve iki ülkenin petrol dışındaki ticaretini önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar doların üzerine çıkarmasını sağlayacak" dedi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23