Türkiye ve BAE resmen o konuda anlaştı! Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü, bilgileri açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Şeyh Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü

Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Şeyh Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler de ele alındı.

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BAE'den Türkiye açıklaması: Anlaşma onaylandı

Türkiye ve BAE kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladı. Açıklamayı yapan BAE'li bakan Thani al Zeyoudi, 'Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor.' dedi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış ticaretten sorumlu bakanı Thani al Zeyoudi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.

Zeyoudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor ve iki ülkenin petrol dışındaki ticaretini önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar doların üzerine çıkarmasını sağlayacak" dedi.