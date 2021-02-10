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Gündem Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat
Gündem

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

1 Şubat'ta Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı Kars'ta icra edilmeye başlandı. Tatbikatın 12 Şubat'a kadar devam edeceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 11:45:00 -
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllardaki “en kapsamlı kış tatbikatı” olarak nitelendirdiği, Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin de katılımıyla devam ediyor.

Kara ve hava faaliyetleri gerçekleştirildi

Tatbikat kapsamında, Kış-2021 Tatbikatı'na katılan bin 268 asker, kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, yaralı tahliye (Havadan helikopter, karadan zırhlı ambulans ve kar üstü araçla) gibi faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ayrıca, envantere yeni giren silah ve sistemlerin etkin olarak kullanıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste araç, değişik tür ve çapta 218 silah kullanıldı.

12 Şubat'a kadar sürecek

İki yılda bir yapılan tatbikat, 1 - 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da son gün yapılacak Seçkin Gözlemci Günü’ne katılacak.

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