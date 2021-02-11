  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye ve Azerbaycan sahada! Yunan ve Ermeni masada dertleşti
Gündem

Türkiye ve Azerbaycan sahada! Yunan ve Ermeni masada dertleşti

Azerbaycan ve Türkiye sahada sık sık tatbikat yaparken Ermenistan Büyükelçisi Fadey Charchoghlyan ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos masada bir araya gelip dertleşti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:41:00 -

Karabağ'da Türkiye ve Ermenistan büyük bir dayanışma sergilerken iki ülke arasındaki iş birliği de günden güne gelişiyor. Kardeş iki ülke en son Kars'ta kış tatbikatı tertip etti. Dosta güven düşmana korku saldılar.

Yunan ve Ermeni masada ağlaştı

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, bugün Yunanistan Savunma Bakanlığı’nda, Ermenistan Büyükelçisi Fadey Charchoghlyan ile ikili savunma işbirliği konularını ve daha geniş bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Panagiotopulos ile gerçekleştirilen toplantının hemen ardından, Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ile Büyükelçi Fadey Charchoghlyan baş başa bir toplantı daha yaptı. Bu toplantıda ise görüşülen konuların detaylı bir şekilde ele alındığı ifade edildi. Bu görüşme sonrasında kısa süre içinde Ermenistan Savunma Bakanı’nın Atina ziyareti yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sakarya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Sakarya’da depreme dayanıklı yerler
Gündem

Sakarya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Sakarya’da depreme dayanıklı yerler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde anında panik yaşandı. Sakarya depreminde can ve mal kaybı yaşan..
Piyasaya çok sayıda düştü! Altın alacaklar aman dikkat
Ekonomi

Piyasaya çok sayıda düştü! Altın alacaklar aman dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken piyasada çok sayıda sahte altın dolaşıyor. Vatandaşlara altın alırken dikkatli olmaları yön..
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay