Türkiye ve Azerbaycan sahada! Yunan ve Ermeni masada dertleşti

Karabağ'da Türkiye ve Ermenistan büyük bir dayanışma sergilerken iki ülke arasındaki iş birliği de günden güne gelişiyor. Kardeş iki ülke en son Kars'ta kış tatbikatı tertip etti. Dosta güven düşmana korku saldılar.

Yunan ve Ermeni masada ağlaştı

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, bugün Yunanistan Savunma Bakanlığı’nda, Ermenistan Büyükelçisi Fadey Charchoghlyan ile ikili savunma işbirliği konularını ve daha geniş bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Panagiotopulos ile gerçekleştirilen toplantının hemen ardından, Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ile Büyükelçi Fadey Charchoghlyan baş başa bir toplantı daha yaptı. Bu toplantıda ise görüşülen konuların detaylı bir şekilde ele alındığı ifade edildi. Bu görüşme sonrasında kısa süre içinde Ermenistan Savunma Bakanı’nın Atina ziyareti yapması bekleniyor.