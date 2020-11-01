  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampına Romanya da katıldı
Spor

Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampına Romanya da katıldı

Federasyon koordinatörü İsmail Nazlı: "Biz ne kadar iyi takımlarla kamp dönemi geçirirsek sporcuların performansları da o derece iyi olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:01:47 -
Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampına Romanya da katıldı

KASTAMONU (AA) - Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına Romanya Milli Takımı sporcuları da katıldı.

Romanya'dan gelen 5 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk ve Azerbaycanlı sporcularla kampa başladı.

Federasyon koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm turnuvaların iptal edildiğine işaret eden Nazlı, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın maç eksikleri var. Uzun süredir pandemi nedeniyle çalışmalarını yapamadılar. Azerbaycan takımı 15 sporcu 5 antrenörle burada. Romanya takımı da 5 sporcu 2 antrenörle aramızda. Birlikte kamp yapıyoruz. Çocuklarımızın maç eksiklerini tamamlıyoruz. Biz ne kadar iyi takımlarla kamp dönemi geçirirsek sporcuların performansları da o derece iyi olacak. Daha önce İngiltere Milli Takımı geldi. Bunların içinde Londra'da bize rakip olacak sporcular da var."

Antrenör kadrosunu da genişlettiklerini ifade eden Nazlı, "Daha önce gençlerde başantrenör olan Gürkan Sönmez hocamız bu çocukların antrenörüydü. Çocukları tanıdığı için Gürkan hocamız aramıza geldi. Birkaç antrenör daha ilave ettik. Sporcularla birebir daha iyi çalışsınlar, performansları daha iyi olsun diye. İlk hedefimiz Londra, alabileceğimiz en yüksek kotayı alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Medya

Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı...
Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti
Gündem

Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Partili eski vekil Burhan Kuzu'nun ölümünü siyaset malzemesi yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Öz..
Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor
Dünya

Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor

Avrupa’da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir 'anti Erdoğan histerisi' başladığını belirten Arnavut gazeteci yazar Anisa Bahiti, "Avr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay