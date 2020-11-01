Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampına Romanya da katıldı

KASTAMONU (AA) - Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına Romanya Milli Takımı sporcuları da katıldı.

Romanya'dan gelen 5 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk ve Azerbaycanlı sporcularla kampa başladı.



Federasyon koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm turnuvaların iptal edildiğine işaret eden Nazlı, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın maç eksikleri var. Uzun süredir pandemi nedeniyle çalışmalarını yapamadılar. Azerbaycan takımı 15 sporcu 5 antrenörle burada. Romanya takımı da 5 sporcu 2 antrenörle aramızda. Birlikte kamp yapıyoruz. Çocuklarımızın maç eksiklerini tamamlıyoruz. Biz ne kadar iyi takımlarla kamp dönemi geçirirsek sporcuların performansları da o derece iyi olacak. Daha önce İngiltere Milli Takımı geldi. Bunların içinde Londra'da bize rakip olacak sporcular da var."

Antrenör kadrosunu da genişlettiklerini ifade eden Nazlı, "Daha önce gençlerde başantrenör olan Gürkan Sönmez hocamız bu çocukların antrenörüydü. Çocukları tanıdığı için Gürkan hocamız aramıza geldi. Birkaç antrenör daha ilave ettik. Sporcularla birebir daha iyi çalışsınlar, performansları daha iyi olsun diye. İlk hedefimiz Londra, alabileceğimiz en yüksek kotayı alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.



