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Gündem Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle giriş tarihi belli oldu!
Gündem

Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle giriş tarihi belli oldu!

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları ile giriş uygulamasının 1 Nisan 2021 tarihinde başlayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:49:00 -
Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle giriş tarihi belli oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

İşte o paylaşım;

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