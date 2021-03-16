Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle giriş tarihi belli oldu!
Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları ile giriş uygulamasının 1 Nisan 2021 tarihinde başlayacağı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.
İşte o paylaşım;