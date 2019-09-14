Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya’nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: 1. 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Lubliana/Slovenya'da icra edilen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ile Mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph F.Dunford arasında ikili görüşme icra edilmiştir. 2. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler tarafından görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilmiştir.

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