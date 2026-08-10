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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars’ta 2026 bal sezonunun sonuna yaklaşılırken üreticiler kovanlardan ürün almaya başladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen verim arıcıları sevindirirken organik karakovan balının kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya kadar ulaştı.

#1
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars’ta aylar süren emeğin ardından bal sağımı başladı. Ailesi ve yakınlarıyla birlikte kovan başında çalışan deneyimli arıcı, ilk hasadı dualarla gerçekleştirdi.

#2
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars'ta kısa süren arıcılık sezonuna rağmen 2026 yılında bal veriminin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi üreticileri sevindirdi. Özellikle çiçeklenme döneminin verimli geçmesiyle arıların kovanlara taşıdığı nektar miktarının artması, bal hasadına da olumlu yansıdı. Yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını belirten Barış Karadeniz, sezonun sonuna gelinmesiyle birlikte bal sağımına başladıklarını söyledi.

#3
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Karadeniz, bitki örtüsünün kurumaya başlamasıyla arıların artık yeni nektar kaynaklarına ulaşmakta zorlandığını belirterek, balın zamanında alınmasının önemine dikkat çekti. Karadeniz, "Günlerden bal alma günü. Bitki örtüsü ve çiçekler kuruduğu için sezon artık bitti sayılır. Bu saatten sonra balı almamız şart. Eğer zamanında almazsak arı dönüp kendi yaptığı balı tüketmeye başlar. Bu nedenle süzülecek ve satılacak balları ayırarak sağımımıza başladık" dedi.

#4
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars'ta üretilen bal, türüne ve üretim yöntemine göre farklı fiyatlardan tüketiciye ulaşıyor. Bu yıl üretimin beklenenin üzerinde olması arıcıları memnun ederken, kaliteli ve doğal bala olan ilgi de devam ediyor. Aydınalan köyünde üretilen balların satış fiyatları ise şöyle: Coğrafi işaretli Kars balı: bin 500 TL, Organik sertifikalı bal: bin 500 TL, Normal bal: bin TL ve Organik karakovan balı: 2 bin -2 bin 500 TL. Özellikle tamamen doğal yöntemlerle üretilen organik karakovan balı, kilogram fiyatının 2 bin 500 liraya kadar çıkmasıyla dikkat çekiyor. Arıcılar, fiyatların belirlenmesinde balın üretim yöntemi, kalitesi, sertifikası, flora özelliği ve elde edilen ürünün niteliğinin etkili olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars'ın yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinde yapılan arıcılık, bölgenin doğal florasından besleniyor. Aydınalan köyü çevresinde korunga, geven, kekik, yabani korunga ve sarı çiçek başta olmak üzere çok sayıda bitki türünün bulunduğunu ifade eden Karadeniz, farklı çiçeklerden toplanan nektarların balın aroma ve lezzetine doğrudan yansıdığını belirtti. Karadeniz, Kars balının en önemli özelliklerinden birinin doğal floradan elde edilmesi olduğuna dikkat çekerek, arıların sezon boyunca farklı bitki türlerinden nektar ve polen topladığını kaydetti. Geleneksel karakovan üretimine de devam eden Karadeniz, bu yöntemde arıya herhangi bir yapay mum ya da şeker verilmediğini vurguladı. Karakovanlarda peteğin de balın da arılar tarafından tamamen doğal şekilde üretildiğini belirten Karadeniz, "Karakovanlarımızda kesinlikle yapay mum ve şeker kullanmıyoruz. Arı, peteğin mumunu da balını da tamamen kendisi örüyor. Sezonun kısa olması ve hiçbir besleme yapılmaması nedeniyle üretim miktarı sınırlı kalıyor ancak tamamen doğal ve katkısız bir ürün elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Sabahın erken saatlerinden itibaren kovanlarının başına geçen Karadeniz ve ailesi, hasat edilen petekleri özenle ayırarak süzme işlemi için hazırlıyor. Kovanlardan çıkarılan peteklerdeki bal, gerekli işlemlerin ardından tüketiciye ulaştırılıyor. Yaklaşık 30 yıllık arıcılık tecrübesini ailesiyle sürdüren Karadeniz, ürettiği balları kendi iş yerinde de satışa sunuyor. Arıcılığın yalnızca bal üretiminden ibaret olmadığını belirten Karadeniz, sezon boyunca arıların bakımından kovanların kontrolüne, hastalık ve zararlılarla mücadeleden hasada kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

#7
Foto - Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars'ta 2026 bal sezonunun beklentilerin üzerinde verimle tamamlanmaya başlaması, bölgedeki arıcıların gelecek sezonlara yönelik umutlarını da artırdı. Kısa süren üretim döneminde doğanın sunduğu zengin çiçek florasından yararlanan arılar, kovanları bal ile doldururken, üreticiler de aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı. Kars'ın yüksek kesimlerinde ve köylerinde başlayan bal sağımı, önümüzdeki günlerde diğer arıcıların da hasada başlamasıyla hız kazanacak. Arıcıların kovan başındaki yoğun mesaisi sürerken, 2026 sezonunda elde edilen yüksek verim ve Kars balının kilogram fiyatının 2 bin 500 liraya kadar ulaşması, kentte bal üretiminin ekonomik değerini bir kez daha ortaya koydu.

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