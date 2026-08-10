Bal hasadı yüzleri güldürdü! Kovanlar doldu, fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

Kars'ın yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinde yapılan arıcılık, bölgenin doğal florasından besleniyor. Aydınalan köyü çevresinde korunga, geven, kekik, yabani korunga ve sarı çiçek başta olmak üzere çok sayıda bitki türünün bulunduğunu ifade eden Karadeniz, farklı çiçeklerden toplanan nektarların balın aroma ve lezzetine doğrudan yansıdığını belirtti. Karadeniz, Kars balının en önemli özelliklerinden birinin doğal floradan elde edilmesi olduğuna dikkat çekerek, arıların sezon boyunca farklı bitki türlerinden nektar ve polen topladığını kaydetti. Geleneksel karakovan üretimine de devam eden Karadeniz, bu yöntemde arıya herhangi bir yapay mum ya da şeker verilmediğini vurguladı. Karakovanlarda peteğin de balın da arılar tarafından tamamen doğal şekilde üretildiğini belirten Karadeniz, "Karakovanlarımızda kesinlikle yapay mum ve şeker kullanmıyoruz. Arı, peteğin mumunu da balını da tamamen kendisi örüyor. Sezonun kısa olması ve hiçbir besleme yapılmaması nedeniyle üretim miktarı sınırlı kalıyor ancak tamamen doğal ve katkısız bir ürün elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.