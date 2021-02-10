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Gündem Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay
Gündem

Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay

Türkiye'nin merakla beklediği "Milli Uzay Programı" kamuoyuyla paylaşıldı. Programda, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı gerçekleştirildi. TUA'nın logosunun hikayesine ilişkin önemli detaylar paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:59:00 - 2021-02-10 10:42:24
Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) logosu da ilk kez tanıtıldı.

Türkiye'nin uzaydaki başarısına imza atacak logonun hikayesi

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim?
Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim?

Gündem

Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim?

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Yorumlar

Turan

MEB açık çağrıdır: proje okulları uzay köşesinde ki astronotlardaki ABD logolarını da derhal değiştiriniz...
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Tolga

Millet işsiz güçsüz AÇ kalmış bunlar neyle uğraşıyor. Millet açlıktan ölüyor intihar ediyor uzaya adam çıkacakmış da mış mış. Bize ne uzaydan kimbilir hangi yandaşları zengin olacaktır Türkiye ve Türk milletind n çaldıkları paralarla
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