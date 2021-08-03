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Ekonomi Türkiye Uzay Ajansının internet sitesine ödül
Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansının internet sitesine ödül

Türkiye Uzay Ajansının tasarımı Türksat tarafından yapılan internet sitesi, “Altın Örümcek Web Ödülleri”nde kamu kurumu kategorisinde birinci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:43:00 -
Türkiye Uzay Ajansının internet sitesine ödül

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Uzay Ajansını ziyaret ederek Altın Örümcek Ödülü’nü Kurum Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’a hediye etti. Ertok, Türkiye Uzay Ajansının ülke için büyük öneme sahip olduğunu ve kurulmasının Türksat ailesini çok mutlu ettiğini belirterek, “Türkiye Uzay Ajansının topluma bakan yüzü olan internet sitesinin yapımında görev almak bizler için önemli. Ayrıca bu sitenin ödülü alması da bizleri gururlandırdı. Türksat olarak Türkiye Uzay Ajansına desteğimiz her zaman sürecektir.” ifadelerini kullandı. Yıldırım da sitenin ödülü hak ettiğini vurgulayarak, sitenin başarısında büyük emeği olan Türksat ailesine teşekkür etti. Gelişmenin sonunun olmadığına işaret eden Yıldırım, siteyi dinamik bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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