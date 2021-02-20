  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yıldırım'dan kritik ziyaret! "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz"
Dünya

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yıldırım'dan kritik ziyaret! "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 18:10:00 -
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yıldırım'dan kritik ziyaret! "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'da yaptığı temasları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan'da çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, görüşmelerde, Milli Uzay Programı kapsamında Azerbaycan'la birlikte neler yapabileceklerini müzakere ettiklerini söyledi.

Yıldırım, önce Azerbaycan'dan başlayarak bütün Türkçe konuşan ülkelerle uzay alanındaki iş birliklerini geliştirmeyi planladıklarını belirterek, "Azerbaycan'da gerçekten bir birikim var. Uydu işletmeciliği gibi konularda altyapı var. Temel bilimlerde çok iyi bilim insanları var. Bunlardan Türkiye'nin bu program çerçevesinde genel olarak istifade etmesi söz konusu. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeleri de buna katarak, bir güç birliği içerisinde inşallah bu uzaydaki varlığımızı tahkim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı'nı hazırlarken ve büyük hedefler belirlerken tek başına yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz Türkiye olarak 'bunu yapmalıyız, yapabiliriz' diye yola çıktık ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Ama biz istiyoruz ki, burada bir uluslararası iş birliği olsun, öncelikle de kardeşlerimizle olsun." dedi.

"Güç birliğinin hepimize faydası olacak"

Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın dünyada büyük ilgi uyandırdığına, birçok ülkenin bu programa paydaş olmak isteğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"TUA olarak 20'ye yakın ülkeyle görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bunu devam ettireceğiz. Bunların arasında Rusya, Amerika, Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi büyük ülkeler de var, kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere, bu işlerde biraz daha geride olan ama önündekileri yakalamaya çalışan ülkeler de var. Dolayısıyla buradaki güç birliğinin hepimize faydası olacaktır."

Bazılarının uzay çalışmalarına pek de sıcak bakmadığını ve çok para harcanacağı yönünde endişe duyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aklımıza gelen her şeyde uzay sistemlerini kullanıyoruz. 'Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız. Uzayda olmayan ülkeler fakirleşecektir. Bu paraları harcamazsak, ileride fakir hale düşeceğiz ve başka ülkelere bağımlı hale geleceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Biz, uzayda güçlü şekilde var olalım. Şimdi harcayacağımız paralar, gelecekte tüm ekonomilere geri dönecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uzayli

BEN PILIMI PIRTIMI TOPLAYIP GIDECEGIM BURALARDA, TÜRKLER AY ´A 4 SERITLI YOL YAPMISLAR GELIYORLARRRRR:::: VER MEHTERIIIII::: SAKIRRRRRR:::: ZIYAAAAAAAAAA::::::::
  • Yanıtla
Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Fransız öğretmenlerini bahane ederek başkaldırdılar!
Gündem

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Fransız öğretmenlerini bahane ederek başkaldırdılar!

Boğaziçi provokatörlerini kendilerine örnek alan Galatasaray Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci, Fransız öğretmenlerine mütekabiliyet esası..
CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi
Gündem

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü..
Siyaset

"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!

Türkiye'nin tarihi projelerinden olan "Uzay Programı"nı küçümsemeye çalışan İYİ Partili Lütfü Türkkan rezil oldu. Sosyal medya hesabından "Y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay