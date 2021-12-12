Türkiye, Uygur Türklerinin yaralarını sarıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Tüm kınamalara ve boykotlara rağmen devam eden Çin zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Uygur Türkleri ise yalnız bırakılmıyor. Zulme uğrayan Müslümanların sesi olan ülkemizde Uygurlara barınma, gıda ve giyim yardımları yapılıyor. Türkiye’de ihtiyaç sahibi soydaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışan Help Me Türkiye Derneği 500 Uygur Türkü aileye yardım elini uzattı. Dernek Sözcüsü İlhan Ergincan, Akit’e yaptığı açıklamada “Çin’de zulme uğrayarak ülkemize sığınan, buradaki durumları zorda olan ailelere destek sağlamaya çalışıyoruz. Derneğimiz ve Almanya’dan gelen iş adamlarımız Kerem Özçelik ve misafirlerimizle birlikte 500 aileye kışlık kıyafet, ayakkabı, erzak yardımı ve bir ailenin oturum izninin alınması için gerekli maddi yardım ile kira yardımları yaptık. Daha önce Esenköy’de 2 yetim ve babanın yaşadığı konteyneri baştan aşağı yeniledik ve eşyalarını aldık. Yardıma muhtaç olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.