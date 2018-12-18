Türkiye ürettiği silahlarla teröristlere kan kusturuyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları’nda kullanılan yerli silahlar gösterdikleri başarı ile Türkiye’nin, savunma sanayiinde aranan ülke konumuna gelmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona yeşil ışık yakmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hazırlıkları hız kazandı. Türkiye’nin son dönemde ürettiği ileri teknoloji silahlar Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyonda bir kez daha boy gösterecek. 15 yıl önce Türkiye silahlarının birçoğunu sözde müttefiki ABD’den alıyordu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda düzenlenen operasyonda ABD’nin silah ambargosu yüzünden parasını verip aldığımız silahları ve mühimmatları kullanamamıştık. Yine Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden alınan silah ve mühimmatların terör örgütlerine karşı kullanılması sorunlar oluşturuyorlar. En son Amerika’nın, Türkiye’nin DAEŞ’e karşı yaptığı operasyonda Patriot sistemlerini geri çekmesi bardağı taşıran damla oldu. Batılı sözde müttefiklerin düşmanca tutumundan Türkiye, savunma sanayiinde atılımlar yaparak son teknoloji ve yerli üretim silahlar geliştirerek sınırlarında terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonlarda büyük başarılar elde ederek teröristlere kan kusturmaya başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarındaki yerli silahlar dünyanın ilgi odağı haline geldi. Silahlarıyla bölgede söz sahibi olan Türkiye operasyonlarıyla mazlumlara umut olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin operasyonda kullanacağı yerli üretim silahlar

T-129 Atak Helikopteri

Tamamen yerli üretim olan silah ve güç sistemleri ile göz dolduran T-129 Atak Helikopteri yerli üretim lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzilli Mızrak tanksavar füzeleri ile donatıldı. Atak, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER, 76 âdete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet top mermisiyle görev yapabiliyor.

Bayraktar TB2

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, silahlandırılması ile birlikte terörle mücadelede etkin bir rol üstlendi. Bayraktar, ilk katıldığı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirmişti. Türkiye, 2008’den beri ABD’den İHA almak istemiş ama ABD Kongresi’nden satış için onay çıkmamıştı.

Cirit Füzeleri

Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve TSK’nın envantere giren Cirit füzeleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nda sınavı başarıyla geçti. Zırhlı araçları ve hedefleri yüksek ısı gücüyle etkisiz kılan ciritler, Afrin operasyonunda da yüzde yüz oranında başarı sağladı.

Kirpi

Milli üretim zırhlı personel taşıyıcı ‘Kirpi’, füze saldırıları ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdesiyle TSK kara birliklerinin Afrin’e sevk edilmesinde görev aldı. ‘Kobra’ olarak bilinen yerli üretim zırhlı araçlar da Zeytin Dalı Harekâtı’nda aktif olarak kullanıldı. Şimdi tekrar Fırat’ın doğusundaki operasyon için hazır bekliyor.

Milli Piyade Tüfeği (MPT-76)

Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurtdışından teknik destek alınmadan üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-76)NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamını hatasız geçti. -40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabiliyor.

Akıllandırılmış Bomba: HGK

TSK, “Fırat Kalkanı” operasyonu sürecinde milli bomba Hassas Güdümlü Kit’in (HGK) de kullanıldığını duyurmuştu. HGK, zorlu hava şartlarında sapma mesafesi en fazla 6.3 metre olarak belirtilmişti. Uçak 40 feet bin irtifada HGK ile akıllandırılmış bombayı bıraktığında 25 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabiliyor.

Fırtına Obüsü (T-155)

TSK’nın, Afrin’e yönelik kara harekâtı öncesi, teröristlerin oluşturduğu mevzi, sığınak ve tüneller Fırtına obüsleri ile yerle bir edilmişti. Yine Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonda görev alan Fırtına obüsleri, Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan top mermisi atabilen, kısa namlulu, hedefe elektronik olarak kilitlenme, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemleri sayesinde, terör örgütlerine kan kusturuyor. Art arda yaptığı üç atışı, hedefe aynı anda ulaştırma özelliği bulunan Fırtına obüsleri, bu sayede hedefin tamamen imha edilmesini sağlıyor.