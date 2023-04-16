Türkiye üretti! Tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu: Türkiye'nin zırhlı araçlarına yerli çelik! Ülke ekonomisine büyük katkı

Türkiye'nin zırhlı araçlarına yerli çelik

Türk savunma sanayisince dünyanın dört bir köşesinde ihraç edilen zırhlı araçlarda yerli zırh çelikleri kullanılmaya başlandı.

Ülkemizin savunma sanayisinde ülke sayısı açısından en çok ihracat yaptığı kalemlerden birini de zırhlı kara araçları oluşturuyor. Türk zırhlı araç üreticileri tarafından üretilen araçlar yaklaşık olarak 50 ülkede, çok farklı iklim ve coğrafyada başarıyla görev icra ediyor.

Türkiye'deki çelik üreticileri savunma sanayisinde gereksinim duyulan yüksek niteliğe sahip çelik üretimi için bir müddettir faaliyetler gerçekleştiriyor. Araç üreticileriyle gerçekleştirilen iş birlikteliklerinde de önemli aşamalar kat edildi.

Yerli çelik üreticileriyle iş birliğine giden Nurol Makina, 4x4 segmentinde özel maksatlı platformlar, zırhlı personel araçları ve zırhlı savaş araçları için özgün sistem üretimi ve tasarımı gerçekleştiriyor.

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Şirketin ürün ailesinde Orta Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya çok sayıda ülkece tercih edilen YÖRÜK, ILGAZ, EJDER KUNTER, EJDER YALÇIN ve EJDER TOMA yer alıyor.

Firma şu ana değin 20 ülke için 1.600'ü aşkın araç üretti ve kullanıma sundu.

Üretim maliyetlerinde zırh çeliğinin payı aracın koruma düzeyi ve niteliği ile ilişkili olarak yüzde 5 ila 12 arasında değişiklik gösteriyor.

Yerli çelik testleri geçti

Nurol Makina, zırh çeliğinin de yerlileştirmesi çerçevesinde detaylı bir faaliyet yürüttü.

OYAK'ın yerli üretimi kuvvetlendirmek için bünyesine kattığı firması Miilux OY'den muhtelif örnekler alan Nurol Makina, başta patlama ve balistik testleri olmak kaydıyla çok muhtelif testler yaptı. Bunun yanında ürüne ilişkin olarak bütün üretim süreçleri üzerinde faaliyetler yürütülerek ürünün onanması amacıyla gerekli çalışmalar tamamlandı.

Firma gerek tasarımı süren gerek üretimi devam eden araçların belli noktalarında yerli zırh çelikleri kullanmaya başladı.

Nurol Makina, bahse konu araçların yüzde 100 yerli zırh çelikleri kullanılarak üretilmesini ve böylelikle yerlilik yüzdesini önemli oranda artırarak hem Türkiye ekonomisine hem de Türk savunma sanayisine katkı sağlanmasını hedefliyor.

Firma, uluslararası bir oyuncu olarak yerli zırh çeliklerinden üretilen araçlarla Türkiye sanayisinin vardığı yüksek nitelikli üretim kuvvetinin ülke dışındaki temsilcisi konumunda yer alıyor ve uluslararası rakipleriyle rekabet ediyor.