Türkiye üretti! Dünyada bir ilk

Türkiye, aerojeli dünyada üretebilen dördüncü ülke oldu. Uçaklardan zırhlı araçlara, binalardan kritik tesislere kadar birçok alanda yalıtım malzemesi olarak kullanılabilen aerojel ilk kez, TUSAŞ’ın üzerinde çalıştığı jet motorlu eğitim uçağı Hürkuş’un iklimlendirme sisteminde kullanılacak.

2010 yılında aerojel üretimi için harekete geçen Yalteksan firması, TÜBİTAK desteğiyle faaliyetlerine Yıldız Teknik Üniversitesi teknoparkında başladı. Ar-Ge çalışmalarının ardından günlük 10 kilogram aerojel üretebilen firma “teknoloji ürün” belgesini aldıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla 4 milyon 980 bin TL’lik hibe sözleşmesi imzaladı ve çalışmalarına Çerkezköy’de açılan tesiste devam etti. Günlük üretim kapasitesini 500 kilograma çıkartan firma, aerojelden ürettiği yalıtım malzemesi keçeyi de ilk kez SAHA EXPO 2018’de tanıttı.

HÜRKUŞ’A YALITIM

Nanoteknoloji yöntemiyle silis kumundan üretilen ve dünyanın en hafif katı maddesi olarak bilinen aerojelin -200 derece ile +1200 aralığındaki sıcaklığa dayanıklı olduğunu belirten Yalteksan Ticaret Müdürü Hasan Ekiz, ürünü ilk kez TUSAŞ’ın üzerinde çalıştığı jet motorlu eğitim uçağının iklimlendirme sistemi için kullandıklarını bildirdi. Aerojeli dünyada yalnızca ABD ve Kore’nin ürettiğini, Almanya’nın da yalnızca granül ve toz halini yapabildiğini belirten Ekiz, şunları söyledi:

“Aerojeli, bina yalıtımları için de kullanacağız. Bütün Avrupa, yavaş yavaş straforu yasaklıyor. Almanya’da iki eyalet Hamburg ve Köln’le birlikte Stuttgart belediyeleri 2019 yılından itibaren binalarda strafor kaplamayı yasaklıyor. Tasarruf boyutuna baktığımızda da straforla yapmış olduğunuz enerji tasarrufu yüzde 33’ü geçmiyor. Aerojel kaplamayla izolasyon yaptığımızda yüzde 68 enerji tasarrufu elde ediyoruz. Alman firmanın ABD’deki muadilinin yıllık cirosu 2.2 milyar dolar. Seri üretime geçtiğimizde bu ürün, Türkiye için ciddi bir ihracat kalemi olacak. Şu an için tesisimiz günlük 500 kilo kapasiteli, ancak yakın zamanda 2 tona çıkartacağız.