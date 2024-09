Türkiye Uluslar Ligi’nde ne yapacak: Kimlerle karşılaşacağız?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlamıştı. Türkiye, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye ulaştı.

Bu gelişmenin ardından Ekim ayında yapılacak Karadağ maçı tarihi gündeme geldi.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te oynanacak.

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde yeniden karşı karşıya gelinecek. Bu maç 3-1’in rövanş maçı olacak.

BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK?

Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden Türk Milli takımı, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışıyor.

Türkiye, Galler ve İzlanda ile karşılaştı. Bu takımlarla bir kez daha oynayacak ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki macerasında yer aldığı B Ligi'nde gruplarında son sırada yer alan Türkiye, C Ligi'ni ise lider tamamlayarak yeniden B Ligi'ne döndü.

Uluslar Ligi'nde üç sezonda toplam 16 maç oynayan Türkiye 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan Türkiye, kalesinde ise 20 gole engel olamamıştı.

Mücadele ettiğimiz Uluslar Ligi’ni tanımak ise önemli. A, B ve C Ligleri 16’şar D Ligi ise 7 takımdan oluşacak. A, B ve C Ligleri 4’erli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacak. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi Genel sıralaması kullanılacak.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecek. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacak.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de bulunuyor. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Ligine düşecek 2 takım C liginin grup sonuncuları arasındaki play-offlar ile belirlenecek.

Türkiye geçtiğimiz yıl turnuvayı 35. Sırada c liginde bitirmişti. Bu yıl ise yükselen performans ve yeni jenerasyon oyuncuları ile Türkiye’nin daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.