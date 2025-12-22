Petrol devinin yeni serveti: 11 milyon tonluk dev maden keşfi

Yaklaşık 267 milyar varil petrol rezerviyle dünyanın en büyük ikinci petrol sahibi konumundaki Suudi Arabistan, yer altı zenginliğine bir yenisini daha ekledi. Ülkenin güneyinde yer alan Necran (Najran) bölgesinde, altın, bakır, çinko ve gümüş içeren yaklaşık 11 milyon tonluk dev bir mineral kaynağı tespit edildi.

Keşif, Suudi Arabistan’ın madencilik alanındaki en önemli adımlarından biri olarak değerlendirilirken, krallığın ekonomik çeşitlendirme hedeflerine de stratejik katkı sunması bekleniyor.

AMAK’tan kritik keşif

Rezervin keşfi, Almasane Alkobra Mining Company (AMAK) tarafından yürütülen yoğun arama faaliyetleri sonucunda gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şubat 2025’te başlatılan kapsamlı sondaj programı kapsamında bugüne kadar 27 bin metrenin üzerinde sondaj çalışması tamamlandı.

Yetkililer, şu ana kadar lisans sahasının yalnızca yaklaşık yüzde 10’unda sondaj yapıldığını vurgulayarak, ilerleyen aşamalarda rezerv miktarının daha da artabileceğine dikkat çekti. İlk analizler, sahada yüksek tenörlü altın, bakır, çinko ve gümüş bulunduğunu ortaya koydu.

Keşfedilen alanın, AMAK’ın mevcut üretim tesislerine yaklaşık 100 kilometre mesafede olması da proje açısından önemli bir lojistik avantaj olarak değerlendiriliyor.

Rezerv potansiyeli büyüyor

AMAK, 2026 yılında planlanan genişletilmiş sondaj ve jeofizik çalışmalarla mevcut rezerv tahminlerini daha net hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca, yılın ikinci yarısında ilk kapsamlı mineral kaynak raporunu yayımlamaya hazırlanıyor.

Petrol dışı ekonomi hedefi

Suudi Arabistan, Vision 2030 stratejisi kapsamında ekonomisini petrol gelirlerine olan bağımlılıktan kurtarmayı ve madencilik sektörünü ülkenin yeni büyüme motorlarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Necran’daki bu büyük keşif, krallığın değerli madenler alanındaki küresel rolünü güçlendirecek kritik bir gelişme olarak görülüyor.

Uzmanlara göre altın ve baz metallerdeki bu yeni kaynak, Suudi Arabistan’ın yalnızca enerji değil, madencilikte de bölgesel bir merkez olma hedefini destekleyecek.