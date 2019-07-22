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"Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:- "Türkiye yüzde 10'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirecek, şu ana kadar gerçekleşen rakamlar bunu teyit eder nitelikte. 2019 yılında da tarihi bir rekor kıracağız. 50 milyonun üzerindeki bir rakamı ülke genelinde göreceğiz"- "Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerimizde de bu yıl yüzde 10'un üstünde bir artış bekliyoruz"- "Çift haneli büyümelerle yolumuza devam edebilirsek 70 milyon hedefini 2023 yılından önce yakalamamız mümkün olabilir"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
"Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor"

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın dört bir köşesinden turist ağırlayan Türkiye'de turizm sektörü, bu yılı hem gelir noktasında hem de gelen turist sayısında yüzde 10'un üzerinde bir artışla kapatmayı bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm alanında en canlı ve hareketli dönemin yaşandığını söyledi.

Şu ana kadarki rakamların turizm sektörünü sevindirdiğini belirten Ayık, "Tahminlerimize göre, bu yıl Türkiye yüzde 10'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirecek, şu ana kadar gerçekleşen rakamlar bunu teyit eder nitelikte. 2019 yılında da tarihi bir rekor kıracağız. 50 milyonun üzerindeki bir rakamı ülke genelinde göreceğiz." dedi.

Ayık, Türkiye'nin turizm alanında yeni bir rekora imza atacağını ifade etti.

Sadece turist sayısında değil ekonomi alanda da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Ayık, kişi başı gelirlerde ve kişi başı konaklama rakamlarında da artış yaşandığını bildirdi.

Turizm alanındaki gelişmelerin ülke ekonomisine de önemli ölçüde yansıyacağını belirten Ayık, "Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerimizde de bu yıl yüzde 10'un üstünde bir artış bekliyoruz. Şu anda turizm sektörü en canlı ve en hareketli faaliyet alanıdır. Sektör mensupları olarak ülke ekonomisine katkı yapmak bizim için gurur kaynağıdır, onur duyuyoruz." diye konuştu.

- Türkiye, 180 ülkeden misafir ağırlıyor

Türkiye'nin sahip olduğu ürün yapısı doğrultusunda her profilden misafir ağırladığını vurgulayan Ayık, şunları söyledi:

"En üst gelir grubundan insanları da dar gelirli, bütçeleri sınırlı misafirlerimizi de ağırlayabiliriz. Türkiye'nin her bölgesi ayrı bir destinasyon ürünü haline gelebilir. Ülkemizin her bölgesi misafir kabul edebilir tesislere sahip, ürünlerini de yavaş yavaş ortaya çıkartıyor. Dünyada şu anda farklı bir eğilim var, insanlar farklı şeyleri deneyimlemek, tatmak ve yaşamak istiyor. Türkiye de bu çeşitliliğe, zenginliğe sahip bir ülke. Dolayısıyla gelecek bizim açımızdan bakıldığında son derece parlak. Türkiye'nin her noktasını turizm bölgesi, destinasyonu, ziyaret edilebilecek noktası haline getirebiliriz."

Türkiye'nin 180 ülkeden misafir ağırladığını belirten Ayık, iki kaynak pazarı ise Rusya ile Almanya'nın oluşturduğunu kaydetti. Ayık, son yıllarda İngiltere pazarında da ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Avrupa'da da gelişmeye açık pazarlar olarak nitelendirdikleri Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Balkanlar'daki diğer ülkelerin de önemli kaynak pazarlar haline geldiğini anlatan Ayık, "Her biri ufak ülkeler, nüfusları çok fazla olmayabilir ama 20'in üzerinde burada ülke var, bu ülkelerin her birinden 200 bin, 300 bin 500 bin sayılarına ulaşmamız çok mümkün, çok rahat. Şu anda çoğu pazar bu rakamları buldular ve bu rakamların üstüne gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İskandinav pazarının da canlanmaya başladığını dile getiren Ayık, Türkiye'ye bir dönüş yaşandığını söyledi. Bu pazarın da üzerine gidildiği takdirde gelecek konusunda çok fazla kaygılanmaya gerek kalmayacağına işaret eden Osman Ayık, "2023 hedeflerini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Önümüzde 3-4 yıllık bir dönem var, eğer çift haneli büyümelerle yolumuza devam edebilirsek 70 milyon hedefini 2023 yılından önce yakalamamız mümkün olabilir." diye konuştu.

- "Bir milyon Çinliyi ağırlayabiliriz"

"Uzak pazarlar" diye tabir edilen Hindistan, Çin, Güney Kore, Japonya gibi pazarların da Türkiye turizmi açısından önemli olduğunun altını çizen Ayık, bu pazarlardan yurt dışına ciddi oranda seyahatlerin başladığını belirtti. Güney Kore'nin son yıllarda hareketli bir pazar haline geldiğini ve Çin'de de önemli bir hareketliliğin yaşandığını aktaran Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 yıllık orta vadeli dönemde Avrupa'ya yaklaşık 30 milyonun üzerinde Çinlinin seyahat etmesi bekleniyor. Biz de bu güzergahtayız. Buradan maksimum payı almamız gerekiyor. Çin ile Türkiye arasındaki vize gibi sıkıntılar aşıldığı takdirde çok kısa süre içinde bu pazarın büyüklüğünü bir milyona çıkartabiliriz. Hindistan öyle bir potansiyele sahip. Güney Kore ve Japonya'ya bakıldığında son derece olumlu ilişkilerimiz var. Japonya ve Kore'de ciddi golf potansiyelimiz var."

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
  1. (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
  2. ekonomi
  3. turist
  4. Turizm

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