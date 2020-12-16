  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Triatlon Federasyonu logosunu değiştirdi
Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu logosunu değiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:47:41 -
Türkiye Triatlon Federasyonu logosunu değiştirdi

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun gelecek vizyonuyla hazırlatılan yeni logosu tanıtıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yeni logoyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası temsil yönü güçlü bir logo hedefiyle yola çıktıklarını belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa triatlon birlikleri, logolarını yeni değiştirerek uluslararası alanda forma değiştirme sürecini yayınladı. Onların başlatmış olduğu değişime ve yenilenmeye uygun şekilde hazırlanan yeni logomuz, kullanışlı tasarımı ile dijital, matbu ve outdoor kullanımlar için ideal bir formata sahip. Kırmızı ' TR' vurgusu ile ülkemizin kurumsal kimliği ile örtüşen, özellikle uluslararası alanda sporcularımızı ve teknik ekibimizi ayrıştıran, triatlon heyecanımızı daha yukarıları çıkaran bir dil ortaya konacağını düşünüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç ..
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tekrar ..
CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı
Gündem

CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı

Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde görev yapan bir personel Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda Başkan Ya..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay