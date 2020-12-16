Türkiye Triatlon Federasyonu logosunu değiştirdi

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun gelecek vizyonuyla hazırlatılan yeni logosu tanıtıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yeni logoyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası temsil yönü güçlü bir logo hedefiyle yola çıktıklarını belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa triatlon birlikleri, logolarını yeni değiştirerek uluslararası alanda forma değiştirme sürecini yayınladı. Onların başlatmış olduğu değişime ve yenilenmeye uygun şekilde hazırlanan yeni logomuz, kullanışlı tasarımı ile dijital, matbu ve outdoor kullanımlar için ideal bir formata sahip. Kırmızı ' TR' vurgusu ile ülkemizin kurumsal kimliği ile örtüşen, özellikle uluslararası alanda sporcularımızı ve teknik ekibimizi ayrıştıran, triatlon heyecanımızı daha yukarıları çıkaran bir dil ortaya konacağını düşünüyoruz."

