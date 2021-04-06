Türkiye ticari kavşak olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni’nde, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ilerlediğini belirtti.

Lojistik süper güç

Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Kurduğumuz eksiksiz ulaşım ve haberleşme altyapısı en önemli dayanağımız olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve data ulaştırmada, hedef odaklı bir altyapı kurulması için çalışmalarımızın odağını, lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak belirledik. Ulaşım ve Lojistik Master Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda inşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde bir lojistik süper güç haline geldik. Bölgemizde ve ülke sathında, iş dünyamıza ve insanımıza hareket kabiliyeti sağladık. Uzakları yakın ettik. Kara, hava, deniz ve demir yollarımızı hızlı, konforlu ve güvenli hale getirdik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa’mızı da içine alan Marmara ringini oluşturduk. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de 18 Mart 2022’de açarak bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getirmiş olacağız.”

6 kilometre, 4 istasyon

Karaismailoğlu, büyükşehirlerde halkın metro konforundan yararlanmakta ve bakanlıkları tarafından hayata geçirilen yeni projelerle, şehir içi metro hatlarının kapsamının sürekli olarak genişletildiğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul Başakşehir’de Çam ve Sakura hastanesine ulaşımı sağlayacak 6 kilometrelik metroyu, Kayseri’de şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak 7 kilometrelik tramvayı, Kocaeli’de şehir hastanesine erişim sağlayacak 3 kilometrelik tramvayı ve bugün burada Bursa Şehir Hastanesine vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmeyi bize nasip eden Allah’a şükürler olsun. Bugün Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile bu dev ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa’mızda 4 istasyonla hizmet verecek, 6 kilometre uzunluğundaki Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. EmekYHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020’de imzalanan devir protokolü ile Bakanlığımızca devralınmıştır.

52 kilometreyi aşacak

Metro hattımız tamamlandığında Bursa’daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan EmekArabayatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.” Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ilgililerle butona basarak metro hattının temelini attı.

Raylı ulaşım seferleri yeniden düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden belirlenirken, yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre Marmaray, cumartesi ve pazar sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak. Ankara’da hizmet veren Başkentray trenleri de cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek. Toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer olarak çalışacak.