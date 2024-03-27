Türkiye tepki göstermişti! Belçika'dan PKK açıklaması

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türklere ait araçları ateşe verdiği ve Ülkü ocaklarına kundaklama girişiminde bulunulduğu olaylarla ilgili Belçika Başbakanı De Croo açıklama yaptı.

De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA