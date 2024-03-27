Türkiye tepki göstermişti! Belçika'dan PKK açıklaması
Türklere saldıran terör örgütü PKK yandaşları hakkında açıklama yapan Belçika Başbakanı De Croo: "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" yorumunda bulundu.
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türklere ait araçları ateşe verdiği ve Ülkü ocaklarına kundaklama girişiminde bulunulduğu olaylarla ilgili Belçika Başbakanı De Croo açıklama yaptı.
De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
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