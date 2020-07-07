Türkiye Temmuz ayında da TV+’ta buluşuyor

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+Haziranayında dadiziden filme, spordan çocuk kanallarına kadar ilgi çekici içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu. TV+’ı en çok izleyen ilk 10 şehrin başında İstanbul yer aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon takip etti. Haziran ayında, TV+’ın en çok izlenen filmlerinin başında ise başrollerini Dwayne Johnson ve Naomie Harris’in paylaştığı Rampage: Büyük Yıkım geldi. Equalizer 2, Otel Transilvanya 3, Overlord, Madagascar 3 ise en çok izlenen ilk 5 film arasında yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncuların dizileri TV+ ekranlarında

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenlerin filmleriTemmuz ayındaTV+’ta olacak. Bu ay başındayayına başlayan ve Harlem’deki suç örgütlerini konu alan “Godfather of Harlem” dizisi tüm bölümleriyle Türkiye’de sadece TV+ ekranlarından izlenebilecek. Dizinin başrolünde Oscar ödüllü aktör ForestWhitaker yer alıyor. “Narcos”un yaratıcılarındanChrisBrancato ve Paul Eckstein’in imzasını taşıyan dizi, 60’lı yıllarda hapisten çıkan ve Harlem’e dönen Bumpy Johnson’ın İtalyan mafyası ile olan mücadelesini anlatıyor.

TV+ arşivine eklenen bir diğer dizi ise bilimkurgu kategorisinde yer alan “Spides”. Dizinin başrollerinde RosabellLaurentiSellers, FalkHentschel, FlorenceKasumba ve DésiréeNosbusch yer alıyor.Hikâye, gizemli bir ilaç aldıktan sonra komaya giren ve bu ilacın uzaylılar tarafından verildiğini fark eden başkarakter Nora’nın etrafında geçiyor. “Spides” da tüm bölümleriylesadece TV+’ta izlenebilir.Çocuklara özel kategorisi ile güvenilir film ve çizgi dizilerin de bulunduğu TV+’ta Madagaskar 3 ve Otel Transilvanya en çok izlenen 5 film arasında yer alırken,bu filmleri Equalizer 2 ve Overlordtakip etti.

Formula 1, Premier Lig ve NBA heyecanı TV+’ta

Dizi ve film kanallarının dışında spor kanallarıyla da ilgi gören TV+, Temmuz ayında Formula 1, Premier Lig ve NBA heyecanını ekranlara taşıyacak. 12 Temmuz’da Avusturya Grand Prix’si ile başlayan Formula 1 yarışları vePremier Lig’in en köklü rekabetlerinden Arsenal – Liverpool karşılaşması TV+ ekranlarında olacak. Dünyanın 1 numaralı basketbol organizasyonu NBA heyecanı da 30 Temmuz’da TV+’tayaşanmaya başlayacak.