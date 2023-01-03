Türkiye teklifleri peş peşe reddetmişti! Araplar ve Afrikalılar bir kez daha kapımızı çaldı

Türkiye'nin Ortdadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerdeki ekonomik yatırımları gün geçtikçe artıyorken bu kıtadaki ülkelerin de Türkiye'ye hem güveni hem de tanınırlığı artıyor. Ülkemizin son yıllarda önem verdiği milli irade ve milli benlik duygularını bu ülkelerde de yansıtmasından ötürü Türkiye bölgedeki ülkeler tarafından çokça sevilen bir ülke haline geldi. Tüm sektörlerdeki gelişmelere artı olarak havacılık sektörü de bu gelişmelerden olumlu bir şekilde etkileniyor.

Havacılığın en önemli mesleklerinden birisi olan hava trafik kontrolörlüğü, ülkelerin milli sınırlarını koruması için ulusal düzeyde verilmesi gereken olmazsa olmaz bir meslek grubu olarak biliniyor. Bu milli görevleri başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'deki hava trafik kontrolörleri, gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada havacılık sektöründe Türkiye'nin liderliğe oynadığı bu pastada büyük bir role sahip. Ülkemizin trafik sayısı bakımından Dünyada ve Avrupa'da bir çok rekora imza atmasına katkı sağlayan Türk hava trafik kontrolörleri, hem Avrupa ülkelerinden hem de Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden büyük hayranlıkla izlenmekte. Türk hava trafik kontrolörlerinin başarıları diğer ülkelerin sivil havacılık otoriteleri tarafından da yakinen takip edilmekte. Öyle ki bir çok ülke daha önceden ülkemize kendi ülkeleri için Hava trafik kontrolörü yetiştirmesi adına başvuru yapmıştı. Daha çok Ortadoğu ve Afrika ülkelerini içeren bu taleplere, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Esenboğa Eğitim Tesislerindeki kapasitenin tamamının kendi ülkemiz için kullanılmasından dolayı cevap verilememekteydi.

Ülkemizin son yıllarda çok fazla destek olduğu ve yardımlarını esirgemediği Somali de hava trafik kontrolörü yetiştirmek için ülkemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Bu kapsamda ülkemizde hava trafik kontrol eğitiminde onaylı üç kurumdan birisi olan ve sektöre hızlı bir giriş yapan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bu eğitimi vermek için aday oldu. Eğitimlerini havacılığın kalbi İstanbul'daki Maslak 1453 Kampüsünde sürdüren üniversitenin, bünyesinde tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK tarafından üretilmiş bir adet 360 derece meydan kontrol simülasyon laboratuvarı ve sekiz çalışma pozisyonunun bulunduğu radarsız&radarlı kontrol simülasyon laboratuvarı bulunmakta.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yurt dışından çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci alarak eğitim ihracatı noktasında cazibe olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, bu eğitimlerine Hava Trafik Kontrol eğitimini de katmak istiyor. Bu kapsamdaki eğitimi vermeye yeterli olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Somali Sivil Havacılık Otoritesi için hava trafik kontrolörü yetiştirmeye hazırlanıyor. Eğitimlerin tamamını İstanbul'daki kampüsünde verecek üniversite geçmiş dönemde gelen yurt dışı eğitim tekliflerini, kendi öğrencilerini yetiştirmek için reddetmişti.

airporthaber