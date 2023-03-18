'Türkiye Tek Yürek'e bağış sözünü tutmayanlar dikkat! AFAD harekete geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında canlı yayında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın şu ana kadar 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı.

AFAD, yardım sözü veren, listede ismi geçen ve bugüne kadar parayı yatırmayanlar ile iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler ise farklı gerekçeler öne sürdü.

İlginç gerekçeler

“Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum”, “Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım” ve “Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım” gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; AFAD yetkilileri, yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek, “Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor” dedi.

Dolaylı ifşa

AFAD’ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların ifşa edileceği belirtildi.

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