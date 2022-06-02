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Dünya Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasını çekemediler! Prens Selman ile imzaladılar
Dünya

Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasını çekemediler! Prens Selman ile imzaladılar

Türkiye'nin attığı adımları adeta izleyen Yunanistan rahat durmamaya devam ediyor. Son olarak Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Batı kuklası Yunanistan apar topar harekete geçti. Suudiler ile hemen bir araya gelen Atina yönetimi peş peşe anlaşmalara imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 20:33:00 -
Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasını çekemediler! Prens Selman ile imzaladılar

Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında turizm, denizcilik, sağlık, tarımsal üretim, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Yunanistan ve Suudi Arabistan, Atina’da gerçekleştirilen Yunanistan-Suudi Arabistan 5'inci Karma Bakanlar Komitesi toplantısının sonunda bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih imza koydu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protokolün iki ülkenin turizm, denizcilik, sağlık, tarımsal üretim, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin sonraki adımlarını özetlediği belirtildi.

Bu amaçla Doğu'dan Akdeniz’e Bilgi Yolu Projesi (EMC Projesi) çerçevesinde Yunanistan ve Suudi Arabistan üzerinden Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir denizaltı ve karasal optik veri iletim kablo sisteminin inşası için ilk adım atılmış oldu. EMC Projesi için prensipte anlaşan Yunanistan ve Suudi Arabistan'a İsrail'in de katılması bekleniyor.

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