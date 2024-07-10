Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin

PKK’nın örgütü Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Dış İlişkiler Komisyonu, Kuzey Irak’ta Türkiye’nin işgalci olduğunu öne sürerek ABD Başkanı Joseph Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e “acil çağrı” içeren mektup yazdı. PKK, Türkiye’ye müdahale istedi.

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Suriye arasında normalleşme gündeminin yoğunlaşması, Irak’la Türkiye’nin iş birliği PKK’yı telaşlandırdı. Türkiye’ye karşı ABD, NATO ve AB’den yardım isteyen PKK’nın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Türk askerleri artık bölgenin sahibiymiş gibi binlerce asker ve 300 tankla 30 km içeri girerek Duhok ve çevresinde halka, yani Irak vatandaşlarına kimlik kontrolü uygulamaktadır. Bu yeni durum, hiç şüphesiz tek biz Kürtler açısından büyük bir tehdit değil aynı zamanda tüm Ortadoğu açısından da ciddi bir kriz ve istikrarsızlık halinin derinleşmesidir. Diğer yandan ise bu, alenen uluslararası hukuka aldırış etmeme ve uluslararası antlaşmaları ayaklar altında almaktır.



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Türk devleti Erdoğan-Bahçeli rejimiyle ne pahasına olursa olsun Misak-ı Milli’yi uygulamak istiyorlar. Bunun için 2024 yılı başından diplomatik ve askeri hareketlerini hızlandırmışlardır. Irak hükümetini manipulatif siyasetle pasifleştirmişlerdir.

Kürdistan’da şu an uygulanan savaş stratejisi tüm Ortadoğu’yu ve dünyayı ilgilendirmektedir. Ortadoğu’nun da küresel siyaset açısından belirleyici olması nedeniyle Türk devletinin bu işgalciliği küresel siyaseti de doğrudan etkileyecektir.

Kürt siyasi partileri ve sivil toplum örgütleri, başta Irak ve Suriye hükümetleri olmak üzere Arap Ligi, uluslararası hukuk normlarının uygulanmasından sorumlu BM olmak üzere Türk devletinin de üyesi olduğu AK ve NATO ile Türk devletiyle stratejik ilişkilerde olan AB ve ABD’ye bu işgali durdurmaları çağrısında bulunuyoruz.”

FETÖ MEKTUP YAZMIŞTI

20 Haziran’da da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), içindeki çatlağı gidermek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı. NATO Zirvesi öncesi FETÖ tarafından yapılan bu hamlenin zamanlaması ayrıca dikkat çekmişti.