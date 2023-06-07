Türkiye sonrası gün yüzü görmedi... Duyanların ağzı bir karış açık kaldı!
Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, 10 takımlı İsviçre Ligi'nden küme düştü. 32 yaşındaki golcü oyuncu bu sonucun ardından büyük üzüntü yaşadı.
Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, 10 takımlı İsviçre Ligi'nden küme düştü. 32 yaşındaki golcü oyuncu bu sonucun ardından büyük üzüntü yaşadı.
Ülkemizde Adana Demirspor forması giyen ve 2022 yılında 2.5 milyon Euro bedel karşılığında Sion'a transfer olan Balotelli büyük bir şok yaşadı.
Ligde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, ligin son sırasına demir atmıştı. Play-out'ta Lausanne-Ouchy'yle eşleşen Sion ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybetti ve küme düştü.
Balotelli, çıktığı 18 lig maçında 6 golle takımına katkı sağlayabildi.
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