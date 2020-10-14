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Spor Türkiye-Sırbistan milli maçı
Spor

Türkiye-Sırbistan milli maçı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:29:29 -
Türkiye-Sırbistan milli maçı

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic


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