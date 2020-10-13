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Spor Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacak
Spor

Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:10:35 -
Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yarın Sırbistan'ı konuk edeceği UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde çeşitli kararlar alındığı duyuruldu.

Buna göre, karşılaşmada TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınabilecek.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecek. Stadyumda maç günü bilet satışı yapılmayacak.

UEFA kuralları gereği seyirciler toplu ulaşım ile stadyuma gelemeyecek.

Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlanacak.

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