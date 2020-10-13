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Spor Türkiye-Sırbistan maçına doğru
Spor

Türkiye-Sırbistan maçına doğru

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic: "Tüm gücümüzle elimizden geleni yapıp, yarın akşam galip gelmek için uğraşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:34:54 -
Türkiye-Sırbistan maçına doğru

İSTANBUL (AA) - Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.

Tumbakovic, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda, kaleci Predrag Rajkovic ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sırp teknik adam, "Türkiye'ye eksik bir kadro ile geldiniz. Bu oyununuzu nasıl etkileyecek?" sorusuna, "Buraya gelen tüm futbolcular Sırbistan Milli Takımı'nı temsilen buraya geldiler. Yarın akşam tüm hünerlerini sergileyecekler. Asıl amacımız Kasım ayında Avrupa Şampiyonası finalleri biletini almaktı. Bu amacımızı yerine getirdik. Aramızda çeşitli sebeplerle bulunamayan arkadaşlarımız var. Ama bu yarın akşamki maçın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tüm gücümüzle elimizden geleni yapıp, yarın akşam galip gelmek için uğraşacağız." yanıtını verdi.

Ljubisa Tumbakovic, iki takımın da kaliteli kadrolarına rağmen grupta son iki sırada yer almasıyla ilgili olarak ise, "Türk Milli Takımının da bizim de oyuncularımız çok kaliteli. Biz eylül ve ekim ayında mili takım olarak yaptığımız maçlara ayrı ayrı önem verdik. Ve önemli bir başarı elde ettik. Şu anki tablo kaliteli oyuncuların ya da kadroların olmadığı anlamına gelmez ya da kaliteli kadrolar varken tüm puanları toplayacağınızın garantisi yoktur. Bunun farklı etkenleri olabilir. Buraya getirdiğimiz tüm oyuncular Sırbistan'ı temsil eden oyunculardır, hepsinin kalitesi ayrı önem arz etmektedir. Biz de yarın akşam bu maçı almak için uğraşacağız." şeklinde konuştu.

Sırp teknik adam son olarak, "Türkiye'de hangi oyuncular dikkatinizi çekiyor?" sorusunu ise, "Bir tane değil birden fazla oyuncu gözüme çarptı. Tabii ki bunu söylemeyeceğim. Türk Milli takımın çok kaliteli oyuncuları var. Ben size isimlerini söylersem taktiklerimi de paylaşmış oluruz." şeklinde yanıtladı.

Sırp kaleci Predrag Rajkovic de karşılaşmayla ilgili olarak, "Biraz şanssızlıklarımız oldu, gruba kötü başladık. Yarın kazanmak için buradayız, kazanmak için bütün performansımızı sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







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