Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımız artık küresel bir lider olduğu için, onun gençleri olarak davasını küresel bir şekilde tüm dünyanın gençlerine aktarmakla yükümlüyüz. Biz de bu manada gayret ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AA muhabirine, ADF'nin dünya diplomasisi açısından önemli bir buluşma haline geldiğini söyledi.

Dünya liderlerinin Antalya'da diplomatik temaslarda bulunduğunu belirten İbiş, şöyle konuştu:

"Uluslararası kuruluşlar bölge ve dünya ile alakalı bir gündem olduğu zaman gözünü Türkiye'ye çeviriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak sözler herkes için çok önemli. Biz de bu ülkenin gençleri olarak bundan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sınırlarını aşan bir diplomasi örneği sergiliyor. Nerede bir mazlum, zulme uğrayan bir coğrafya varsa ilk başta sesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkarıyor. Cumhurbaşkanımız dinine, diline, ırkına bakmaksızın sesini hep çıkarıyor. Rusya-Ukrayna savaşında da çözüm odaklı olmaya ve insanların katledilmemesi konusunda mücadelesini sürdürüyor. İran-İsrail savaşında da ateşkes sağlanması noktasında bir iradesi var. Dünyadaki ülkeleri barıştıran bir konumu var."

- "Yarınlarda da bu yürüyüş kutlu şekilde devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye sınırlarını aştığını anlatan İbiş, şunları kaydetti:

"Biz gençler olarak da bundan gurur duyuyoruz. Burada özellikle diplomasinin yarınları en çok biz gençler için önemli. Çünkü bu dünyanın, bu ülkenin geleceği en çok bizler için önemli. Nasıl bir dünyada, nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımız en çok bizler için önemli. Ülkenin gençleri olarak huzurlu, istikrarlı bir Türkiye'de yaşamak isteriz. Bölgemizde, dünyada sözüne itibar edilen bir ülkede yaşamak isteriz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu istikrar yürüyüşü güçlü bir şekilde devam ediyor. Yarınlarda da bu yürüyüş kutlu şekilde devam edecektir. Antalya Diplomasi Forumu'nda bunu çok net bir şekilde görüyoruz."

Diplomasi forumuna farklı ülkelerden gençlerin de katıldığı bilgisini veren İbiş, temas kurdukları yabancı gençlerin kendilerine "Recep Tayyip Erdoğan dünyanın huzuru için uğraşıyor." dediğini dile getirdi.

Bu durumun kendilerine huzur verdiğini aktaran İbiş, "Hamdolsun, liderimizle birlikte tarihin doğru tarafındayız. Tarihin yanlış tarafında da olabilirdik. Farklı ülkelerde dünyaya zulmederek geçen ülkelerin gençleri de olabilirdik. Hamdolsun, bizler Türkiye'nin gençleri olarak Cumhurbaşkanımızla beraber tarihin doğru tarafında olmaktan gurur ve onur duyuyoruz." dedi.

- "Gençlerde de Cumhurbaşkanımızın bu liderliği büyük bir karşılık buluyor"

Foruma genel merkez yöneticileriyle beraber 30'un üzerinde bir sayıyla katıldıklarına dikkati çeken İbiş, şöyle devam etti:

"Özellikle uluslararası alanda çalışan, siyaset bilimiyle, uluslararası ilişkilerle ilgilenen arkadaşlarımız burada. Yaptığımız tüm organizasyonlarda dünyadaki gençlik örgütlerini, dünyadaki gençlik yapılanmalarını inceleyerek, onları davet ederek, onlarla istişare ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız artık küresel bir lider olduğu için, onun gençleri olarak davasını küresel bir şekilde tüm dünyanın gençlerine aktarmakla yükümlüyüz. Biz de bu manada gayret ediyoruz. Ülkemizdeki gençlerimizin dış politikada nasıl bir noktada olduğumuzu görmelerine gayret ediyoruz. Dünya Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bakıyor, tüm gençlere bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de 24 yıldır iktidarda ama dünyada siyasi arenaya ilk girdiği andan itibaren düzene ve tüm küresel sisteme muhalif bir lider. O yüzden gençlere biz bunu anlatıyoruz, bunu paylaşıyoruz."

İbiş, gençlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin büyük bir karşılık bulduğunu dile getirdi.