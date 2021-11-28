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Dünya Türkiye sınırında tehlikeli provokasyon! ABD'den yeni askeri sevkiyat
Dünya

Türkiye sınırında tehlikeli provokasyon! ABD'den yeni askeri sevkiyat

"Evros-news"in haberine göre, ABD'ye ait "ARC Independence" isimli askeri nakil gemisi, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 02:58:00 -
Türkiye sınırında tehlikeli provokasyon! ABD'den yeni askeri sevkiyat

ABD'ye ait "ARC Independence" isimli askeri nakil gemisinin, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardığı bildirildi.

"Evros-news" haber portalının haberine göre, "ARC Independence", "Atlantic Resolve" isimli askeri tatbikata destek amacıyla çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıyor.

Yükünü ilerleyen günlerde limana indirmesi beklenen geminin, daha sonra bölgeden ABD'ye transfer edilecek araçları ve Romanya'dan Dedeağaç Limanı'na gelen ABD'ye ait helikopterleri yükleyeceği belirtildi.

Haberde, "ARC Independence" isimli geminin, ABD Askeri Kuvvetlerine ait araçları bölgeye getirmek ve bölgeden geri götürmek üzere Dedeağaç Limanı'na gelecek tek nakil gemisi olmadığı, askeri malzeme nakli için başka gemilerin de ilerleyen günlerde limana geleceği ifade edildi.

ABD'nin Yunanistan'da artan askeri varlığına bölgeden tepki geldi

ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığı artış gösterirken "ABD-Yunanistan Anlaşması'na ve Dedeağaç'taki Üsse Karşı Mücadele Komitesi", Dedeağaç'ta düzenledikleri etkinlikte, Yunanistan ve ABD'nin son dönemdeki askeri yakınlaşmasına tepkilerini dile getirdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, çevre illerden de katılımla Dedeağaç Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen yüzlerce kişinin, bölgenin ABD ve NATO'nun kullanımına açılmasını protesto ettiği kaydedildi.

 

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