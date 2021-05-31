Türkiye sınav maratonuna girdi

Bakan Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı.

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle;

"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.

Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda. Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.

Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler."

"Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."

YKS’de heyecan dorukta

Üniversite adaylarının yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumda gerçekleştirilecek. 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. Sınavda Türkçe’den 40; Sosyal Bilimler’den Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe alanlarından 5’er olmak üzere 20; Temel Matematik’ten 40; Fen Bilimleri’nden de Fizik ve Kimya’dan 7’şer, Biyoloji’den 6 olmak üzere 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 27 Haziran’da yapılacak. AYT’de, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’de, Türk Dili ve Edebiyatı’ndan 24, Tarih-1’den 10, Coğrafya 1’den 6 soru yer alacak. Sosyal Bilimler-2 testinde ise Tarih 2 ile Coğrafya 2’den 11’er, Felsefe Grubu’ndan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Grubu’ndan 6 soru olacak. Matematik’te 40; Fen Bilimleri testinde de Fizik’ten 14, Kimya’dan 13, Biyoloji’den 13 olmak üzere 40 soru öğrencilere yöneltilecek.