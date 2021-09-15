Türkiye Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ı konuşuyor! Okul ziyaretinde gönülleri fethetti
Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, ziyaret ettiği ortaokulda bazı öğrencilerin elini öpmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, merkez 14 Eylül Ortaokulu'nda okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında da bilgi alan Yılmaz, daha sonra bahçedeki spor sahasında bulunan öğrencilerin yanına geldi.
Öğrencilerin ellerini öptü
Yılmaz'ın okulun bahçesindeki basketbol sahasının giriş kapısında bekleyerek, öğrencilerle tek tek selamlaşması ve bazı öğrencilerin ellerini öpmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Ziyaretlerine devam edecek
Okulların ve çevrelerinde her türlü güvenliğin alındığını belirten Yılmaz, okul ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.