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Ekonomi Türkiye Sigorta’dan TİM’e özel sigorta
Ekonomi

Türkiye Sigorta’dan TİM’e özel sigorta

Yeniakit Publisher
2023-11-16 18:57:00 -
Türkiye Sigorta’dan TİM’e özel sigorta

Sigorta sektörünün öncü şirketi Türkiye Sigorta, Türkiye ihracatçılarının çatı kuruluşu, dış ticaretine yön veren, ihracat politikasını belirleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği ile TİM’e bağlı İhracatçı Birlikleri üyeleri, Türkiye Sigorta Nakliyat Emtia Sigortaları’nda özel indirimlerden faydalanabilecek.

Kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin değerlerinin ve büyük yatırımlarının yanında olan Türkiye Sigorta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye Sigorta, İhracatçı Birlikleri üyelerine  özel olarak hazırladığı Nakliyat Emtia Sigortası ile mal sahiplerinin yüklerinin nakil vasıtasıyla (denizyolu, havayolu, karayolu, ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıplara güvence sunarken; Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası ile ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan lojistik firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait sorumluluklarını yerel ve uluslararası konvansiyonlar kapsamında güvence altına alıyor. 

TİM ile yaptıkları iş birliğinin önemine vurgu yapan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak; “Türkiye Sigorta olarak, ülkemizin değerlerine ve ilerlemesinde sektörlerimizin yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda TİM ile yaptığımız yeni iş birliğimizle ihracatçılarımızın risklerine güvence sunuyoruz. İhracatçı Birlikleri üyelerine özel sektör fiyat ortalamasına göre oldukça rekabetçi fiyatlar ile kaliteli hizmet sunma taahhüdü vermekten gurur duyuyoruz.” dedi. 

İhracatçılara sunulan ürünün sektördeki benzerlerinden farkına da değinen Sayın Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı: “Sektörümüzde mevcut emtia nakliyat ve nakliyat sigortaları bulunuyor. TİM için hazırladığımız ürünü bunlardan ayıran en önemli fark, ürünümüzün operasyonlarının doğrudan Genel Müdürlük ilgili birimlerimiz üzerinden VIP hizmet şeklinde yürütülecek olması. Üstelik VIP hizmetimize ek olarak İhracatçı Birlikleri üyelerine, uygun fiyat ve taksit imkânlarının yanında yüzde 20 indirim sağlıyoruz.”

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