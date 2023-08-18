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Kobi Türkiye Sigorta'dan temmuz ayında 28,4 milyar TL prim üretimi
Kobi

Türkiye Sigorta'dan temmuz ayında 28,4 milyar TL prim üretimi

Yeniakit Publisher
2023-08-18 00:39:00 -
Türkiye Sigorta'dan temmuz ayında 28,4 milyar TL prim üretimi

Türkiye Sigorta'nın temmuzda toplam brüt prim üretimi, 28 milyar 385 milyon 597 bin 423 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110 arttı.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış, yüzde 230 ile kaza branşında 2 milyar 62 milyon 39 bin 920 TL prim üretimiyle gerçekleşti.

Türkiye Sigorta, hastalık/sağlık branşında yüzde 208 büyümeyle 1 milyar 225 milyon 437 bin 900 TL, yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 193 büyümeyle 6 milyar 131 milyon 253 bin 775 TL prim üretimine erişti.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 73 artışla genel zararlar branşında 7 milyar 135 milyon 32 bin 78 TL prim üretimi elde etti.

Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 71'lik bir büyüme sağlayan şirket, 7 milyar 223 milyon 97 bin 827 TL prim üretimine erişti. Ayrıca şirket, kara araçları branşında yüzde 147'lik bir artış kaydederek 3 milyar 190 milyon 771 bin 776 TL'ye ulaştı.
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